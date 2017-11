später lesen Bewerbung um Handball-EM Deutschland bekommt Konkurrenz 2017-11-03T11:33+0100 2017-11-03T11:32+0100

Konkurrenz für die deutsche EM-Bewerbung für 2024: Dänemark und die Schweiz haben ihre gemeinsame Kandidatur für die EM-Endrunden der Männer in den Jahren 2022 und 2024 ebenso beim europäischen Dachverband EHF offiziell eingereicht wie Ungarn und die Slowakei. Dies teilte die EHF am Freitag mit. Über die Vergabe der Turniere entscheidet der EHF-Kongress im Juni 2018. Erst am vergangenen Wochenende hatte der Deutsche Handballbund (DHB) entschieden, sich auf eine alleinige Bewerbung für 2024 zu konzentrieren. Zuvor war zusätzlich eine gemeinsame Kampagne mit Dänemark und der Schweiz für das Turnier 2022 geplant. Damit gibt es für die Europameisterschaften 2022 und 2024 nun jeweils drei Bewerber. Für die Endrunde 2022 steigen Belgien, Spanien und Frankreich mit einer gemeinsamen Dreier-Bewerbung gegen die Doppel-Kampagnen von Dänemark/Schweiz und Ungarn/Slowakei in den Ring. Mit letztgenannten Doppel-Bewerbungen wetteifert Deutschland um die Austragung im Jahr 2024.