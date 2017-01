Europameister Deutschland bestreitet seine Generalprobe für die WM in Frankreich (11. bis 29. Januar) am 9. Januar in Kassel gegen Österreich. WM-Auftaktgegner ist am 13. Januar Ungarn.

