später lesen Handball-EM 2024 Deutschland hat nur zwei Konkurrenten 2017-11-03T18:27+0100 2017-11-03T18:27+0100

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat bei der Bewerbung um die Handball-Europameisterschaft 2024 nur zwei Konkurrenten. Neben Deutschland wollen auch Dänemark und die Schweiz sowie Ungarn und die Slowakei als jeweils gemeinsame Ausrichter Gastgeber der Männer-Endrunde sein. Dies teilte die Europäische Handball-Föderation am Freitag mit. Die deutschen Konkurrenten meldeten auch Interesse an der EM 2022 an, für die es mit Belgien, Spanien und Frankreich zudem eine Drei-Länder-Bewerbung gibt. Die Frauen-EM im selben Jahr wollen Slowenien, Mazedonien und Montenegro gemeinsam ausrichten. Für 2024 gibt es derzeit keinen Bewerber.