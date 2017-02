später lesen Handball DHB-Auswahl ohne Kapitän Gensheimer beim All Star Game Teilen

Kapitän Uwe Gensheimer fehlt der deutschen Handball-Nationalmannschaft im All Star Game gegen eine Bundesliga-Auswahl an diesem Freitag in Leipzig. Neben dem Frankreich-Legionär von Paris St. Germain werden auch Rechtsaußen Tobias Reichmann und Kreisläufer Hendrik Pekeler nicht dabei sein, wenn Bundestrainer Dagur Sigurdsson vor der Partie offiziell verabschiedet wird. Rückraum-Ass Holger Glandorf, der zuletzt sein Comeback in der Nationalmannschaft gegeben hatte, geht für das Bundesligateam auf Torejagd. Im Aufgebot der DHB-Auswahl, die von Alexander Haase und Axel Kromer betreut wird, stehen noch zehn Europameister und neun Olympia-Medaillengewinner von Rio. Die Bundesliga-Auswahl wird von Christian Prokop (SC DHfK Leipzig) und Ljobomir Vranjes (SG Flensburg-Handewitt) gecoacht. Prokop ist der Wunschkandidat des DHB für die Nachfolge von Sigurdsson, der Nationaltrainer in Japan wird.