Jicha will Chefcoach beim THW Kiel werden

Nach seiner Verpflichtung als Co-Trainer zur kommenden Saison will der ehemalige Welthandballer Filip Jicha 2019 Chefcoach bei Handball-Rekordmeister THW Kiel werden.

"Ich weiß, wo ich hin will", sagte der künftige Assistent von THW-Trainer Alfred Gislason im Interview der "Kieler Nachrichten" (Samstag). "Ich glaube, es wird so kommen: Ich werde 2019 Alfreds Nachfolger."

Jicha wird zur kommenden Spielzeit Co-Trainer unter dem Isländer. Das hatte der THW am Freitag mitgeteilt. Der frühere Rückraumstar erhält an der Förde einen Dreijahresvertrag. Gislasons ist bis Sommer 2019 an den Klub gebunden, den THW trainiert der 58-Jährige seit 2008.

Jicha hatte von 2007 bis 2015 für Kiel gespielt, 2010 wurde der Tscheche zum Welthandballer gekürt. Mit den Norddeutschen holte er 14 nationale und internationale Titel, darunter zweimal die Champions League, ehe er zum FC Barcelona wechselte. Im Oktober 2017 hatte er seine Karriere verletzungsbedingt beendet.

Jicha erklärte der Kieler Nachrichten, dass er bereits seine B-Trainerlizenz erworben habe. "Von Juni bis Mai 2019 absolviere ich den A-Trainer-Lehrgang beim Deutschen Handballbund", sagte der zweifache Familienvater, dessen Kinder (5 und 8 Jahre) beide in Kiel zur Welt kamen.

Zweifel an seiner Unerfahrenheit auf dem Trainerposten kann Filip Jicha verstehen, räumt diese aber auch gleich aus dem Weg. "Alfred hat mich geholt, um eher sein Assistent als sein Co-Trainer zu sein. Meine Kompetenzen werden dementsprechend größer sein. Ich weiß, wo ich hin will. Und ich werde wieder alles für den Verein geben, was ich habe."

(dpa/sid)