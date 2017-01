später lesen Handball Flensburg-Handewitt holt Steinhauser von Rhein-Neckar Löwen Teilen

2017-01-18T14:10+0100 2017-01-18T14:11+0100

Die SG Flensburg-Handewitt hat für die kommende Saison in der Handball-Bundesliga Marius Steinhauser verpflichtet. Der 23 Jahre alte Rechtsaußen kommt vom Liga- und Titelrivalen Rhein-Neckar Löwen und erhält einen Vertrag bis 2020, teilten die Flensburger am Mittwoch mit. "Marius hat großes Talent und Erfahrung auf höchstem Niveau. Er entspricht genau dem Spielertyp, den wir gesucht haben", erklärte SG-Trainer Ljubomir Vranjes. Mit den Rhein-Neckar Löwen wurde das deutsche Toptalent Steinhauser 2013 EHF-Pokalsieger und 2016 Meister. Bei der SG sieht ihn Vranjes als "Super-Ergänzung" zu Stamm-Rechtsaußen Lasse Svan an.