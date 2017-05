später lesen Frauen-Handball Bietigheim holt erstmals deutsche Meisterschaft 2017-05-03T21:06+0200 2017-05-03T21:06+0200

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben erstmals in der Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das Team von Trainer Martin Albertsen setzte sich am Mittwochabend mit 28:24 (16:15) bei Bayer 04 Leverkusen durch und holte den 24. Sieg im 24. Saisonspiel. Zwei Partien vor Saisonende sind die Bietigheimerinnen damit nicht mehr von der Tabellenspitze der Bundesliga zu verdrängen. Schon am kommenden Sonntag steht der nächste Höhepunkt der SG an, wenn der Club im Finale des EHF-Pokals das russische Spitzenteam Rostow-Don empfängt. Ein Europapokalfinale hatte der Verein zuvor noch nie erreicht.