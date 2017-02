später lesen EHF-Cup Füchse starten mit Sieg in die Gruppenphase Teilen

2017-02-09

Die Füchse Berlin aus der Handball-Bundesliga sind mit einem Arbeitssieg in die Gruppenphase des EHF-Cups gestartet. Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic setzte sich beim slowenischen Vertreter RD Ribnica am Donnerstag mit 25:20 (10:11) durch. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte Berlin dabei einige Probleme mit dem Pokal-Neuling. Nun liegt der Sieger von 2015 zum Start in Gruppe A allerdings im Soll. Die zwei jeweils besten Teams aus den vier Vierergruppen erreichen das Viertelfinale. Neben Außenseiter Ribnica müssen die Füchse in Hin- und Rückspiel auch gegen Saint-Raphaël Var Handball aus Frankreich und GOG Svendborg aus Dänemark antreten.