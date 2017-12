später lesen Handball Füchse weichen im EHF-Cup nach Potsdam aus 2017-12-28T12:13+0100 2017-12-28T12:13+0100

Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist zum Auftakt der Gruppenphase des EHF-Cups zu einem Umzug gezwungen. Wegen der parallel in der Max-Schmeling-Halle stattfindenden Hallenhockey-WM weicht der Tabellenzweite der Bundesliga für das Spiel gegen den französischen Vorjahreshalbfinalisten St. Raphael (7. Februar/19.30 Uhr) in die MBS Arena nach Potsdam aus. "Wir haben die Gelegenheit sofort ergriffen und freuen uns, dass wir im neuen Jahr ein Spiel in Potsdam austragen dürfen. Wir haben dort viele treue Fans und wollen ihnen damit etwas zurückgeben", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.