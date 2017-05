später lesen Final Four in Köln Gensheimer trifft mit PSG auf Veszprem 2017-05-02T12:57+0200 2017-05-02T12:57+0200

Uwe Gensheimer und sein französischer Klub Paris Saint-Germain treffen im Halbfinale der Handball-Champions-League auf Telekom Veszprem aus Ungarn. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Köln, wo das Finalturnier am 3. und 4. Juni ausgespielt wird. Im zweiten Semifinale treffen der spanische Meister FC Barcelona und Vardar Skopje aus Mazedonien aufeinander. Nach dem Ausscheiden der Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel findet die Endrunde zum ersten Mal seit ihrer Premiere im Jahr 2010 ohne deutsche Beteiligung statt. Der aktuelle Meister aus Mannheim war im Achtelfinale am THW gescheitert. Kiel wurde dann im Viertelfinale von Barcelona eliminiert, Flensburg von Skopje.