Handball: Gensheimer und Weinhold für DHB-Auswahl einsatzfähig

Deutschlands Handballer können im EM-Qualifikations-Rückspiel gegen Slowenien auf Kapitän Uwe Gensheimer und Routinier Steffen Weinhold zurückgreifen. Gensheimer hatte sich beim 32:23-Sieg im Ljubljana eine Handverletzung zugezogen, gab aber Entwarnung für die Partie an diesem Samstag in Halle/Westfalen. "Ein bisschen Kühlung, ein bisschen Eis drauf. Das war nicht so schlimm", sagte der 30-Jährige von Paris St. Germain. Der Kieler Weinhold sei nach einer fiebrigen Erkältung wieder zur Mannschaft gestoßen, teilte Bundestrainer Christian Prokop am Freitag mit.