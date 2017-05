später lesen Handball Göppingen trifft im EHF-Pokal-Halbfinale auf den SC Magdeburg 2017-05-02T12:03+0200 2017-05-02T12:03+0200

Titelverteidiger und Gastgeber Frisch Auf Göppingen trifft im Halbfinale des EHF-Pokals auf die Handball-Bundesliga-Konkurrenz des SC Magdeburg. Das ergab die Auslosung am Dienstag im Göppinger Rathaus. Das zweite Semifinale betreiten die Füchse Berlin und Saint-Raphael Var aus Frankreich. Das Finalturnier wird am 20. und 21. Mai gespielt. "Saint-Raphael war unser Wunschgegner", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning der Deutschen Presse-Agentur: "Nicht wegen des Gegners, sondern wegen der Internationalität. Ich freue mich auf dieses internationale Flair, das ich den anderen Mannschaften versagen möchte." Die Berliner wollen nach 2015 zum zweiten Mal den EHF-Pokal gewinnen. Gegen die Franzosen gab es in der Gruppenphase einen 33:31-Heimsieg und eine 21:27-Auswärtsniederlage. "Wenn man den EHF-Pokal gewinnen will, muss man jede Mannschaft schlagen", hatte Frisch-Auf-Akteur Daniel Fontaine schon vor der Auslosung gesagt. Danach fügte sein Trainer Magnus Andersson hinzu:

"Das wird schwierig." SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt: "Alle vier Teams haben das gleiche Niveau. Alle haben die Chance, den Pokal zu gewinnen."