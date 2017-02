später lesen Handball-Bundesliga Flensburg-Handewitt verteidigt Spitze mit Sieg in Gummersbach 2017-02-15T21:24+0100 2017-02-15T21:25+0100

Die SG Flensburg-Handewitt hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga behauptet. Die Flensburger setzten sich am Mittwochabend beim VfL Gummersbach mit 28:23 (17:10) durch. Die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes rangiert weiterhin vor Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen und Rekordmeister THW Kiel. Vor 4150 Zuschauern in der Gummersbacher Schwalbe-Arena spielten die Flensburger souverän und führten zwischenzeitlich mit neun Toren. Die Erfolgsserie der Norddeutschen gegen den VfL hält nunmehr seit acht Jahren an. Erfolgreichster Schütze bei den Flensburgern war Anders Eggert mit neun Toren. Bei den Gastgebern traf Julius Kühn (6) am häufigsten. Eine überraschende Heimniederlage gegen den Abstiegskandidaten Bergischer HC mussten die Füchse Berlin hinnehmen. Sie verloren die Partie vor 7000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 29:30 (13:15).