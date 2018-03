Handball-Champions-League: Bundesliga verliert garantierten Startplatz

Die Handball-Bundesliga erhält ab der Saison 2019/2020 nur noch einen garantierten Startplatz für die Champions League.

Diese Neuregelung gilt ab dann generell für alle Nationen, wie das Exekutivkomitee der Europäischen Handball-Föderation (EHF) am Freitag auf einer Sitzung in Wien entschied. Damit solle eine gleichmäßige Verteilung unter den Ländern gewährleistet werden, heißt es in einer Mitteilung. Um weitere Startplätze könne sich aber beworben werden.

Bereits in der kommenden Spielzeit dürfen nur noch zwei anstatt wie bisher drei deutsche Klubs an der Königsklasse teilnehmen. Der Drittplatzierte der Bundesliga ist dann nicht mehr wie bisher üblich über eine Wildcard qualifiziert, automatisch dabei sind nur noch Meister und Vizemeister.

(dpa)