Der deutsche Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League seinen dritten Tabellenplatz in der Gruppe B gefestigt. Die Norddeutschen gewannen am sechsten Vorrundenspieltag mit 33:28 (16:15) gegen RK Celje/Slowenien.

Rechtsaußen Lasse Svan mit sieben sowie Rasmus Lauge und Kentin Mahe mit jeweils fünf Treffern waren die erfolgreichsten Flensburger Werfer. Neunmal traf Rechtsaußen Gal Marguc für Celje.

Durch den zum Teil schwer erkämpften Sieg gegen Celje bleibt Flensburg mit nunmehr acht Punkten den in der Tabelle führenden KC Veszprem/Ungarn (9 Punkte) und Paris St. Germain (8) dicht auf den Fersen. Unter anderem profitierte die SG in der Partie gegen den slowenischen Außenseiter von der Tatsache, dass dessen Abwehrchef Matic Suholeznik bereits in der zweiten Minute nach einem groben Foulspiel gegen Holger Glandorf die Rote Karte sah.

Sein nächstes Gruppenspiel bestreitet der Tabellendritte der Bundesliga am 11. November bei Meschkow Brest in Russland. Dort muss bereits am Samstag (4. November) der zuletzt strauchelnde deutsche Rekordmeister THW Kiel antreten. Die Kieler sind in der Tabelle der Achter-Gruppe mit drei Punkten Vorletzter. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis sechs gehen ins Achtelfinale.

(sid)