Die Handballer des THW Kiel haben einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale in der Champions League gemacht. Die "Zebras" setzten sich am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel gegen Pick Szeged mit 29:22 (14:14) durch.