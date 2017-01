Die deutschen Handballer befinden sich zehn Tage vor ihrem WM-Eröffnungsspiel in ordentlicher Frühform. Die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson besiegte den viermaligen Weltmeister Rumänien in Krefeld souverän mit 30:21 (17:9). Von Eckhard Czekalla

Nach Niederlagen hört man oft, dass man daraus lernen könne. Dagur Sigurdsson kann mit dieser Sichtweise wenig anfangen. Der Isländer, der am Monatsende seine im September 2014 begonnene erfolgreiche Arbeit als Handball-Bundestrainer beenden und in Japan arbeiten wird, will immer gewinnen. "Siege sind auch lehrreich, und sie sind zudem gut fürs Selbstvertrauen", lautet seine Maxime. Am Dienstag gab es für sein Team von 7349 Zuschauern in der ausverkauften Krefelder Sporthalle einen 30:21 (17:9)-Sieg gegen Rumänien, der nie in Gefahr war.

Finn Lemke, eigentlich der Chef der Abwehr, hatte sich mal wieder in die gegnerische Hälfte verirrt, doch der Angriff verpuffte. Auf dem Weg zurück reckte er die linke Faust nach oben und zeigte zu dem Mann der ersten Halbzeit: Silvio Heinevetter. Der Torhüter des Bundesligisten Berlin ließ die gegnerischen Werfer fast verzweifeln. 16 Würfe wehrte der 32-Jährige ab. Wenn es nicht mit Händen oder Füßen war, dann musste halt die Stirn her. Damit lenkte er Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit einen Strafwurf von Valentin Marian Ghionea über das Tor. Als Heinevetter nach 40 Minuten (22:13) den Platz frei machte für den Kieler Andreas Wolff, hatte er sich den Beifall redlich verdient.

Abwehr überzeugt

Zehn Tage vor dem WM-Auftaktspiel in Rouen gegen Ungarn zeigte der Gastgeber vor allem in der Abwehr in den ersten 30 Minuten eine starke Leistung. Im Angriff klappte bereits in der ersten Halbzeit nicht alles, was aber nach gerade einmal drei Trainingstagen auch nicht verwunderte. In der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber beim 20:10 erstmals eine zweistellige Führung erspielt, dann aber kam ein Bruch. Trainer Sigurdsson, der alle 17 Spieler einsetzte (Rechtsaußen Tobias Reichmann fehlte wegen muskulärer Probleme), nahm es unbewegt zur Kenntnis. Die Unaufmerksamkeiten beim Torwurf, beim Abspiel und in der Abwehr werden ein Thema der nächsten Tage sein.

Als die Gäste auf 19:25 verkürzt hatten, rissen sich die Gastgeber noch einmal zusammen und legten zu. Erfolgreichste Werfer waren Rechtsaußen Patrick Groetzki (6), die Linksaußen Uwe Gensheimer (4/davon zwei Strafwürfe), und Rune Dahmke sowie Kreisläufer Yannik Kohlbacher (je 4.). Zehn Feldspieler erzielten mindestens ein Tor. Eine Qualität des Europameisters und Olympia-Dritten, der bis zur WM-Generalprobe am kommenden Montag in Kassel gegen Österreich noch viel Arbeit hat. "Das waren zu viele Fehler. Bei einem großen Turnier werden die gnadenlos bestraft", sagte Gensheimer. Und Rückraumspieler Julius Kühn bekannte: "Wir wollten in der zweiten Halbzeit noch einen Gang zulegen. Das ist uns nicht gelungen."

Der Star des Gegners, der allmählich versucht, sich an die stärksten europäischen Teams heranzuarbeiten, saß auf der Bank. Xavier Pascual, in Personalunion Erfolgstrainer des FC Barcelona, übt seit Sommer 2016 mit den rumänischen Spielern. Der 26:23-Erfolg in der EM-Qualifikation gegen den deutschen WM-Gruppengegner Weißrussland, mehr noch drei Tage später das 26:23 gegen Polen ließen aufhorchen. In Krefeld aber war sein Team chancenlos.