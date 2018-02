später lesen Handball Champions League Göppingen gewinnt auch drittes Gruppenspiel FOTO: dpa, nic FOTO: dpa, nic 2018-02-24T18:21+0100 2018-02-24T18:22+0100

Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen bleibt in der Gruppenphase des EHF-Cups auf Viertelfinalkurs. Das Team von Trainer Rolf Brack setzte sich beim finnischen Meister Riihimäki Cocks 31:20 (14:12) durch und führt die Gruppe C mit sechs Punkten an.

