Handball-Europameister Johannes Sellin wechselt zur kommenden Saison von der MT Melsungen zum Bundesliga-Konkurrenten HC Erlangen. Dies gab Erlangen am Donnerstag bekannt. Der 26 Jahre alte Rechtsaußen unterschrieb bei den Franken einen ab dem 1. Juli gültigen Zweijahresvertrag. In Erlangen wird Sellin Ole Rahmel ersetzen, der im Sommer den Verein verlässt und bereits mit Rekordmeister THW Kiel in Verbindung gebracht wurde. In der laufenden Saison führt Sellin mit 122 Treffern die Torschützenliste an.