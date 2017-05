später lesen Heftiges Unwetter DHB-Team sitzt 90 Minuten im Flugzeug fest FOTO: dpa, hsc lre hak 2017-05-04T17:05+0200 2017-05-04T17:12+0200

Ein heftiges Unwetter hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf dem Rückweg vom siegreichen EM-Qualifikationsspiel in Slowenien ausgebremst. Nach der Landung in Frankfurt saß das Team in der Maschine 90 Minuten lang auf dem Rollfeld fest.