Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen und TSV Hannover-Burgdorf sind in das Final Four des DHB-Pokals eingezogen. Die Löwen besiegten in eigener Halle beim Comeback von Rückkehrer Kim Ekdahl du Rietz den SC DHfK Leipzig souverän mit 35:23 (17:8).