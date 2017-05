später lesen Handball-Bundesliga Flensburg wahrt Chance auf die Meisterschaft FOTO: dpa, ahe pat 2017-04-30T17:09+0200 2017-04-30T17:12+0200

Die SG Flensburg-Handewitt hat die schwere Auswärtshürde in Leipzig souverän genommen und die Titelchance in der Handball-Bundesliga gewahrt. Die Norddeutschen setzten sich am Sonntag beim SC DHfK Leipzig, der zuletzt zehn Heimsiege in Serie schaffte, deutlich mit 30:24 (17:12) durch.