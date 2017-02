später lesen Handball-Champions-League Kiel siegt in Schaffhausen und hält Kurs auf das Achtelfinale FOTO: dpa, el nic FOTO: dpa, el nic Teilen

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel bleibt in der Champions League auf Achtelfinal-Kurs. Bei den Kadetten Schaffhausen gewann der THW nach mühevoller erster Halbzeit am Ende ungefährdet mit 30:25 (13:13) und schob sich in der Tabelle der Gruppe A vorerst am Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt vorbei. Der Bundesliga-Spitzenreiter muss am Sonntag bei Wisla Plock in Polen antreten.