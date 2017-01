später lesen Handball-WM DHB kauft Public-Viewing-Rechte FOTO: dpa, mb gfh Teilen

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Public-Viewing-Rechte der WM in Frankreich (11. bis 29. Januar) vom Rechteinhaber beIN Media Group erworben und will diese unentgeltlich an die Vereine weitergeben.