Handball: Hannover-Burgdorf wochenlang ohne Kapitän Johannsen

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss bis auf Weiteres auf seinen Spielführer Torge Johannsen verzichten. Wie die Niedersachsen am Montag mitteilten, zog sich der Linkshänder im Training eine Muskelverletzung an der rechten Wade zu und wird "mehrere Wochen" ausfallen. Die Niedersachsen treten zum Wiederbeginn der Liga nach der WM-Pause am 11. Februar beim HC Erlangen an.