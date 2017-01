später lesen Handball Herbe Pleite für Bietigheim im EHF-Pokal Teilen

Twittern





2017-01-28T16:42+0100 2017-01-28T16:42+0100

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim stehen im EHF-Pokal vor dem Aus. Der Bundesliga-Tabellenführer kassierte am Samstag beim russischen Vertreter Rostow-Don eine deutliche 24:34 (11:19)-Niederlage und bleibt mit 2:6 Punkten Letzter in der Gruppe C. Beste Werferin für die klar unterlegenen Gäste war Nina Christin Müller mit neun Toren. Für Rostow traf Ana Paula Rodrigues Belo (7) am häufigsten. Am kommenden Samstag muss Bietigheim beim norwegischen Vertreter Byasen Trondheim antreten.