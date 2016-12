später lesen Handball-Bundesliga Kiel verlängert Vertrag mit Torwart Landin Teilen

Handball-Bundesligist THW Kiel hat seinen Vertrag mit dem dänischen Torhüter Niklas Landin vorzeitig bis 2021 verlängert. Das gaben die Kieler vor dem Spiel gegen den Bergischen HC am Montagabend bekannt. "Ich bin froh, einen der besten Torhüter der Welt langfristig beim THW Kiel halten zu können", sagte Geschäftsführer Thorsten Storm in der Mitteilung. "Meine Familie und ich fühlen uns in Kiel richtig wohl und genießen die Nähe zu Dänemark. Mit den vielen jungen Spielern hat der THW eine tolle sportliche Zukunft vor sich, und zu dieser möchte ich weiterhin beitragen", sagte der 28-Jährige. Der Olympiasieger war 2015 ablösefrei von den Rhein-Neckar Löwen zum Rekordmeister gewechselt und kam seitdem in 85 Pflichtspielen für die Norddeutschen zum Einsatz.