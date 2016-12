später lesen Handball-BUndesliga Magdeburg holt Kalarsch als Ersatz für Bagersted Teilen

Handball-Bundesligist SC Magdeburg wird sich ab der kommenden Saison mit dem russischen Nationalspieler Gleb Kalarasch verstärken. Der 26 Jahre alte Kreisläufer unterschrieb einen Zweijahresvertrag plus Option. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Kalarasch spielt bis zu seinem Wechsel für den ukrainischen Champions-League-Teilnehmer HC Motor Saporischschja. Kalarasch gelangen 37 Tore für den ukrainischen Serienmeister im laufenden Champions-League-Wettbewerb. Der 2,05 Meter große Profi gehört zum Kader der russischen Nationalmannschaft für die WM im kommenden Jahr in Frankreich. "Wir sind sehr froh, dass wir nach dem kurzfristigen Wechselwunsch von Jacob Bagersted, mit Gleb Kalarasch einen relativ jungen Kreisläufer gefunden haben, der aber bereits über viel internationale Erfahrung und Klasse verfügt", sagte Trainer Bennet Wiegert. Bagersted wird nach dieser Spielzeit für Frisch Auf Göppingen spielen. Sein Vertrag beim deutschen Pokalsieger war eigentlich bis 2018 gültig.