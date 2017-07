später lesen Handball-Nationalspielerin Mazzucco wechselt vom HC Leipzig zum Thüringer HC 2017-07-05T12:17+0200 2017-07-05T12:18+0200

Handball-Nationalspielerin Alexandra Mazzucco wechselt vom HC Leipzig zum Thüringer HC. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Mazzucco unterzeichnete einen Einjahresvertrag. Von 2011 an spielte die 24-Jährige für Leipzig, der HCL steht aber vor dem Zwangsabstieg in die 3. Liga. Zahlreiche Leistungsträgerinnen verließen den mit 1,3 Millionen Euro verschuldeten Klub bereits.