Handball: MT Melsungen gewinnt auch zweites Gruppenspiel im EHF-Pokal

Handball-Bundesligist MT Melsungen bleibt im EHF-Pokal ungeschlagen. Die Nordhessen gewannen am Sonntag beim achtfachen finnischen Meister Riihimäen Cocks mit 29:28 (15:14) und führen mit vier Punkten die Gruppe D an. Beste Werfer für Melsungen waren Patrik Fahlgren, Momir Rnic und Timm Schneider, die alle jeweils viermal trafen. Die Gastgeber erwiesen sich für die favorisierte MT als schwerer Gegner. Der Mannschaft von Trainer Michael Roth gelang es nie, sich abzusetzen. Als die Finnen 1:20 Minuten vor dem Abpfiff ausglichen und Melsungen zunächst in Unterzahl agieren musste, sah es nach einer Punkteteilung aus. Doch nachdem die Finnen ebenfalls eine Zweiminutenstrafe erhielten, gelang Rnic der glückliche Siegtreffer.