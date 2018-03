später lesen Frauen-Handball Nächste Niederlage für Bietigheim in der Champions League 2018-03-02T20:44+0100 2018-03-02T20:44+0100

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Hauptrunde der Champions League ihre achte Niederlage im neunten Spiel kassiert. Der deutsche Meister, der keine Chance mehr auf den Einzug ins Viertelfinale hat, unterlag beim mazedonischen Spitzenklub HC Vardar Skopje 22:30 (8:13). Am Sonntag geht es für den Ligarivalen Thüringer HC gegen Buducnost Podgorica aus Montenegro um die letzte Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde.