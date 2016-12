später lesen Handball Prokop betreut Bundesliga-Auswahl bei All Star Game Teilen

Twittern





2016-12-20T16:27+0100 2016-12-20T16:27+0100

Bundestrainer-Wunschkandidat Christian Prokop wird die Bundesliga-Auswahl im All Star Game gegen die deutsche Handball-Nationalmannschaft am 3. Februar in Leipzig betreuen. Das haben mehr als 250 000 Fans - so viele wie noch nie - in einer Online-Abstimmung entschieden. Dem Coach des SC DHfK Leipzig steht Ljubomir Vranjes vom Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt zur Seite. Insgesamt wurden 22 Spieler aus acht Nationen in die Elite-Auswahl der Bundesliga berufen. Flensburg stellt gleich acht Akteure, Meister Rhein-Neckar Löwen fünf. Vom Rekordmeister THW Kiel kommen drei Profis, Aufsteiger HC Erlangen ist überraschend mit zwei Spielern vertreten. Leipzig, Frisch Auf Göppingen, GWD Minden und der SC Magdeburg sind mit einem Akteur dabei. Dänemark und Deutschland stellen mit jeweils fünf Spielern das größte nationale Kontingent.