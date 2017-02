Handball-Europameister Jannik Kohlbacher (21) wechselt im Sommer 2018 von der HSG Wetzlar zu den Rhein-Neckar Löwen. Der Kreisläufer unterschrieb beim deutschen Meister einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Dies teilten die Löwen am Dienstag mit.

"Mit meinem Wechsel zu den Rhein-Neckar Löwen möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere absolvieren. Ich freue mich darauf, zu einem absoluten Spitzenklub der Bundesliga zu wechseln und in Zukunft um Titel mitspielen zu können", sagte Kohlbacher. Der gebürtige Bensheimer, der über die Stationen SG Leutershausen und TV Großwallstadt im Sommer 2015 zur HSG Wetzlar kam, erzielte in bislang 21 Länderspielen 40 Tore für Deutschland.

"Jannik Kohlbacher ist auf dem Weg, der beste deutsche Kreisläufer zu werden. Wir sind sehr froh, dass wir ihn ab Sommer 2018 in unserem Kader haben werden", sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen. Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann meinte: "Er kommt aus der Region und ist trotz seiner erst 21 Jahre bereits ein Spieler mit reichlich Bundesligaerfahrung. Zudem hat er von allen deutschen Nationalspielern die wohl beeindruckendste Entwicklung in den vergangenen Jahren gemacht."

(sid)