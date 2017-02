später lesen Handball Thüringen verpassen Überraschung gegen Skopje Teilen

2017-02-12

Die Handballerinnen vom deutschen Meister Thüringer HC haben eine Überraschung in der Champions League verpasst und müssen weiter um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Gegen das mazedonische Spitzenteam HC Vardar Skopje unterlagen die Thüringerinnen am Sonntag mit 29:31 (13:18). Anika Niederwieser, Macarena Aguilar Diaz und Katrin Engel waren mit je 5 Toren besten Werferinnen des Bundesligisten. In der Hauptrunde der Königsklasse liegt die Mannschaft von Trainer Herbert Müller damit auf dem fünften Rang - die besten vier Teams schaffen den Einzug in die Runde der besten acht Teams. Noch sind drei Spiele zu absolvieren.