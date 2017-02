später lesen Handball Thüringer HC verpasst Überraschung gegen Skopje knapp Teilen

2017-02-12

Die Handballerinnen vom deutschen Meister Thüringer HC haben in der Champions League eine Überraschung knapp verpasst. Im siebten Spiel der Hauptrunde unterlag das Team von Trainer Herbert Müller gegen Tabellenführer Vardar Skopje um Ex-Nationalspielerin Anja Althaus nach guter Leistung unglücklich mit 29:31 (13:18). Nach der fünften Niederlage bleibt der THC drei Spieltage vor dem Ende Tabellenfünfter. Nur die ersten vier Mannschaften der beiden Sechsergruppen erreichen das Viertelfinale. Der HC Leipzig war bereits in der Vorrunde gescheitert. "Ab der fünften Minute war es das Beste, was wir die ganze Saison gezeigt haben", sagte Trainer Müller nach der knappen Niederlage gegen das Topteam: "Das war großartig. Am Ende hatten wir es in den eigenen Händen - haben aber verworfen." Beste Werferinnen des THC waren Anika Niederwieser und Macarena Aguilar Diaz mit je fünf Treffern.