Handball: Trainer Ziercke verlängert beim TuS N-Lübbecke

Handball-Bundesligist TuS N-Lübbecke und Trainer Aaron Ziercke gehen weiter gemeinsam Wege. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, verlängerte der 48-Jährige seinen Vertrag um ein Jahr bis 2019. Der Kontrakt gilt für die erste und zweite Liga. "Es macht mir viel Spaß an der Entwicklung der jungen Mannschaft weiterhin arbeiten zu können und ich denke, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sein werden", sagte Ziercke, der das Amt im Sommer 2016 nach dem Bundesliga-Abstieg übernahm und mit dem Team den direkten Wiederaufstieg schaffte. Aktuell stehen die Ostwestfalen auf Platz 16.