EHF-Pokal: TuS Metzingen und SG BBM Bietigheim im Viertelfinale

Die Handballerinnen der TuS Metzingen haben das Viertelfinale des EHF-Pokals erreicht. Metzingen kam am Sonntag beim dänischen Club Nyköbing Falster zwar nicht über ein 36:36 (19:19) hinaus. Das Unentschieden reichte dem Bundesliga-Spitzenteam aber, um als Gruppenzweiter in die Runde der besten acht Teams einzuziehen. Die hat auch Bundesliga-Tabellenführer SG BBM Bietigheim erreicht. Im abschließenden und entscheidenden Gruppenmatch setzte sich Bietigheim mit 28:25 (16:11) gegen Erd HC aus Ungarn durch, was ebenfalls zum zweiten Platz und dem Einzug ins Viertelfinale reichte.