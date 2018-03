später lesen VfL Gummersbach Kapitän Ernst fällt erneut mit Kreuzbandriss aus 2018-03-23T18:14+0100 2018-03-23T18:14+0100

Handball-Profi Simon Ernst (23) vom VfL Gummersbach fällt erneut lange aus. Der Kapitän der abstiegsbedrohten Oberbergischen hat sich in einem Zweikampf bei der 27:29-Niederlage beim TBV Lemgo am Donnerstagabend einen Kreuzbandriss zugezogen, wie der Verein am Freitag mitteilte. Für Ernst ist es der zweite Kreuzbandriss in kurzer Zeit, erst am 8. Februar hatte er gegen Magdeburg sein Comeback gegeben. "Das ist extrem tragisch, vor allem für Simon als Sportler und Mensch", sagte VfL-Sportdirektor Christoph Schindler.