später lesen Handball Weltverband vergibt Frauen-WM 2021 und 2023 Teilen

Twittern





2017-01-28T18:22+0100 2017-01-28T18:22+0100

Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen findet 2021 erstmals in Spanien statt. Zwei Jahre später wird die Endrunde in Dänemark, Norwegen und Schweden ausgerichtet. Dies entschied der Weltverband IHF am Samstag auf seiner Council-Sitzung in Paris. Dänemark war zuletzt 2015 WM-Schauplatz. Norwegen richtete die Titelkämpfe 1993, als die DHB-Auswahl Weltmeister wurde, und 1999 gemeinsam mit Dänemark aus. In diesem Jahr findet die WM in Deutschland statt, 2019 ist Japan Ausrichter der Endrunde.