Olympiasieger Dänemark hat seine Tabellenführung bei der Handball-WM in Frankreich gefestigt. Am 4. Spieltag gewann der bereits zuvor für das Achtelfinale qualifizierte Titelkandidat 30:26 (17:13) gegen Bahrain und führt in der Gruppe D mit der Optimalausbeute von acht Punkten vor Ägypten (6).

