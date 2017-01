Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat zunächst 18 Spieler für die Handball-Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar in Frankreich nominiert. Spätestens am Abend vor dem WM-Auftaktspiel gegen Ungarn am 13. Januar muss der Kader des Europameisters auf maximal 16 Spieler reduziert werden. Während des Turniers sind noch zwei Wechsel mit Spielern... mehr

Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat zunächst 18 Spieler für die Handball-Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar in Frankreich nominiert. Spätestens am Abend vor dem WM-Auftaktspiel gegen Ungarn am 13. Januar muss der Kader des Europameisters auf maximal 16 Spieler reduziert werden. Während des Turniers sind noch zwei Wechsel mit Spielern des erweiterten 28er-Kaders möglich, der dem Weltverband IHF bereits am 12. Dezember gemeldet worden war. weniger