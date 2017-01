später lesen Handball-WM Deutsche Schiedsrichter Geipel/Helbig pfeifen Halbfinale Teilen

Twittern





2017-01-26T13:15+0100 2017-01-26T13:15+0100

Der Handball-Weltverband IHF hat das deutsche Schiedsrichtergespann Lars Geipel (41 Jahre) und Marcus Helbig (44) für das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Slowenien am heutigen Donnerstag (21.00 Uhr) in Paris nominiert. Damit wird das Gespann aus Sachsen-Anhalt nicht das Finale am Sonntag leiten. Für das Duo ist es das sechste WM-Spiel in Frankreich. Geipel/Helbig sind bereits bei der vierten WM (2011, 2013, 2015, 2017) im Einsatz. Seit 2011 sind sie bei jedem großen Männerturnier dabei, darunter auch bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016.