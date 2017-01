später lesen Handball-WM Deutsches Schiedsrichter-Duo Geipel/Helbig Kandidat für Finale Teilen

Twittern





2017-01-25T14:01+0100 2017-01-25T14:01+0100

Die deutschen Schiedsrichter Lars Geipel und Marcus Helbig haben die Chance auf einen Einsatz im Finale der Handball-WM am Sonntag. Das Duo aus Leipzig leitete die Viertelfinal-Partie Norwegen gegen Ungarn (31:28) am Dienstag fehlerlos und empfahlen sich damit für einen Endspieleinsatz. Da das deutschen Team bereits im Achtefinale ausgeschieden war, ist der Weg für Geipel/Helbig frei. Das Duo wurde bei der WM in Frankreich bislang fünfmal eingesetzt. Beide haben schon Halbfinalspiele bei WM, Olympia und EM geleitet. Das Championat in Frankreich ist ihr viertes WM-Turnier.