Am Sonntag trifft Frankreich in Paris auf den zweimaligen Olympiasieger Kroatien oder den EM-Vierten Norwegen, die sich am Freitag gegenüberstehen.





