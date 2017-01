Das WM-Aus ist für die deutschen Handballer ein herber Rückschlag. Doch der deutsche Handball ist zurück in der Weltspitze. Daran ändert auch das WM-Aus nichts. Von Eckhard Czekalla, Paris

Nein danke! Reden wollten sie nicht mehr. Es war ja auch schon alles gesagt nach dem Spiel, das den deutschen Handballprofis und deren Trainer Dagur Sigurdsson brutal aus den WM-Träumen gerissen hatte. Statt eines Medientermins wie nach den fünf überzeugenden Auftritten in der Gruppenphase war bereits am frühen Morgen die individuelle Abreise angesagt. Nur weg aus Paris, der Stadt, in der die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am kommenden Sonntag nach EM-Gold und Olympia-Bronze mit dem WM-Titel die dritte Medaille innerhalb von zwölf Monaten holen wollte.

Doch nach dem 20:21 (10:9) gegen im Achtelfinale gegen Katar herrscht nur noch Frust. Enttäuschung pur über eine Niederlage, die unerwartet kam und – was besonders schmerzte – die sich die Spieler selbst zuzuschreiben hatten. Vom oft beschriebenen Sieger-Gen war nichts zu spüren. "Wenn man nicht mit positiven Energien dabei ist, sondern nur Angst hat und sich nur Gedanken darüber macht, was wäre wenn, passiere solche Fehler, wie wir sie fast das gesamte Spiel gemacht haben", sagte Andreas Wolff. Den Torhüter des THW Kiel, dessen zweite Vorname eigentlich "Ehrgeiz" heißen müsste, traf der K.o. besonders. Er hatte gehalten, was zu halten war, aber es reichte nicht – auch weil sein Gegenüber, der eingebürgerte Serbe Danijel Saric, "uns den Zahn zog" (Bundestrainer Sigurdsson).

"Wir wollten in dieser Halle am Donnerstag das Halbfinale gegen Titelverteidiger Frankreich spielen. Vielleicht waren wir mit den Köpfen zu weit in der Zukunft", meinte Wolff. Doch nun ermitteln die Kataris gegen Slowenien den Gegner des Gastgebers, während die deutschen Spieler zu Hause noch ihre Enttäuschung verarbeiten und sich eingestehen müssen, vor allem an sich selbst gescheitert zu sein. Bitter, aber hilfreich, wenn die richtigen Schlüsse gezogen werden.

Der "Wiederbeleber" hört auf

Es war der erste herbe Rückschlag in einer Entwicklung, die seit Sigurdssons Arbeitsbeginn im September 2014 überwiegend positive Ergebnisse hatte. Aber die Mannschaft hat dank ihrer Spielertypen, der Altersstruktur und Qualität von fast 30 Spielern, die zum Kader gehören, eine Zukunft. "Ich habe immer gesagt, dass wir Zeit brauchen, um etwas Großes aufzubauen. Unsere Ziele waren immer die WM 2019 und Olympia-Gold 2020 in Japan", betonte Bob Hanning. Nun, so der beim DHB für den Leistungssport zuständige Vizepräsident und Manager des Bundesligisten Füchse Berlin, habe man sogar schon zwei Medaillen geholt.

Der Mann, der diese Entwicklung möglich gemacht hat, steigt nun aus dem Projekt aus. Der "Wiederbeleber" deutscher Handballstärke kehrt mit seiner Familie nach Island zurück. Von dort wird er immer wieder Mal nach Japan fliegen, um die Männernationalmannschaft auf die Olympiaschen Spiele in Tokio vorzubereiten. Ein interessantes und finanziell lohnendes Vorhaben. "Das war mit Abstand die größte Enttäuschung", sagte er mit Blick auf das WM-Aus. Man habe gegen Katar nicht die handballerischen Lösungen gefunden – und damit meine er nicht nur die Entscheidungen seiner Spieler, sondern auch seine.

Dennoch – beim 17:13 schien der Weg frei zu sein, ungeachtet aller Unzulänglichkeiten. "Dann waren einige Entscheidungen dabei, wo wir gerne einen Siebenmeter haben wollten. Das hat uns vielleicht ein bisschen gebrochen. Und dann kommt es auf Kleinigkeiten an", sagte Sigurdsson. Gewiss waren die Pfiffe der beiden Litauer in der hektischen Schlussphase nicht hilfreich. "Bei unserer Leistung brauchen wir nicht über die Schiedsrichter zu sprechen" meinte nicht nur Steffen Fäth selbstkritisch. Der Berliner gehört zu den Spielern, die zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt ihr Potenzial nicht abriefen.

Kein Trost war das Aus des Olympiasiegers Dänemark gegen Ungarn. Der EM-Zweite Spanien hatte gegen Brasilien soeben noch das Aus verhindert. Die Südamerikaner waren wie Ungarn und Katar nur als Gruppenvierter ins Achtelfinale gekommen. Zehn bis 15 Mannschaften gehören inzwischen zu dem Kreis, aus dem jeder jeden schlagen kann.

Der deutsche Handball ist zurück in der Weltspitze. Daran ändert auch das WM-Aus nichts. Die Niederlage gegen Katar macht aber die Aufgabe für den Mann nach Sigurdsson etwas leichter. Ob nun Christian Prokop, für den Leipzig neben einer Ablöse auch einen erstklassigen Nachfolger haben möchte, oder Markus Baur (Stuttgart) – die Schuhe sind nun nicht mehr ganz so groß. Für die EM 2017 ist die DHB-Auswahl als Titelverteidiger, für die WM 2019 als Mitausrichter neben Dänemark schon qualifiziert. Der neue Mann hat etwas Zeit.