Vize-Weltmeister Katar ist mit einer Niederlage in die Handball-WM in Frankreich gestartet. Der Asienmeister unterlag Afrikameister Ägypten in der Gruppe D in Paris mit 20:22 (8:11).