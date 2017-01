später lesen Handball-WM Norwegen zieht souverän ins Viertelfinale ein FOTO: afp Teilen

Norwegens Handballer stehen als erste Mannschaft im Viertelfinale der 25. Weltmeisterschaft in Frankreich. Der EM-Vierte setzte sich in der Olympiastadt Albertville im ersten K.o.-Spiel des Turniers nach einer deutlichen Steigerung in Halbzeit zwei letztlich souverän mit 34:24 (12:10) gegen Mazedonien durch.