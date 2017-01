Die deutschen Handballer müssen im dritten WM-Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien auf Paul Drux verzichten. Kapitän Uwe Gensheimer steht Bundestrainer Dagur Sigurdsson trotz der Beerdigung seines Vaters zur Verfügung.

Drux, Rückraumspieler von den Füchsen Berlin, fällt für die Partie am Dienstag (17.45 Uhr/Live-Ticker) wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. "Paul wird nicht spielen. Dafür sind alle anderen fit und bereit", sagte Sigurdsson. Die Chancen auf einen Einsatz von Drux im Spiel gegen Weißrussland am Mittwoch stünden aber "sehr gut". Drux war in der ersten Halbzeit des deutschen Spiels gegen Chile (35:14) umgeknickt und musste ausgewechselt werden.

"Wir haben gestern noch ein Bild gemacht. Es ist zum Glück nichts durch", sagte Drux am Montag: "Mir geht es schon deutlich besser, und ich mache mir keine Sorgen, dass ich gegen Weißrussland wieder spielen kann."

Kapitän Uwe Gensheimer wird dagegen kein Spiel verpassen, dies teilte DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Montag mit. Der Linksaußen werde aber zur Beerdigung seines Vaters noch einmal nach Deutschland reisen. Weitere Auskünfte werde es zu dem Thema nicht geben. Hanning verwies auf die Privatsphäre Gensheimers.

