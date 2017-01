Das deutsche Team hat auch ihr viertes Spiel bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich gewonnen. weniger

Beim 31:25 (16:16) gegen Weißrussland hatte die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson am Mittwoch in Rouen aber vor allem in der ersten Halbzeit mehr Mühe als ihr lieb war.