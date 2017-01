Handball-WM: Dänemark festigt Tabellenführung, Ägypten im Achtelfinale

Olympiasieger Dänemark hat seine Tabellenführung bei der Handball-WM in Frankreich gefestigt. Am 4. Spieltag gewann der bereits zuvor für das Achtelfinale qualifizierte Titelkandidat 30:26 (17:13) gegen Bahrain und führt in der Gruppe D mit der Optimalausbeute von acht Punkten vor Ägypten (6).

Der Afrikameister war den Dänen am Nachmittag durch ein 31:26 (13:10) gegen Argentinien in die nächste Runde gefolgt. Bester Werfer der Dänen, die zum Abschluss am Freitag auf Katar treffen, war der Flensburger Henrik Toft Hansen mit sechs Treffern.

In der deutschen Gruppe C hat unterdessen Ungarn die Teilnahme an der K.o.-Phase nach einem 37:24 (17:10) gegen Saudi-Arabien fast sicher. Spielmacher Gabor Csaszar glänzte in Rouen mit neun Toren.

Die Tabellen der Handball-WM

Gruppe A

1. Frankreich 4 4 0 0 +41 128:87 8

2. Norwegen 4 3 0 1 +16 117:101 6

3. Russland 4 2 0 2 -1 111:112 4

4. Brasilien 4 2 0 2 -21 97:118 4

5. Polen 4 1 0 3 -9 90:99 2

6. Japan 4 0 0 4 -26 97:123 0

Gruppe B

1. Slowenien 4 3 1 0 +25 125:100 7

2. Spanien 3 3 0 0 +31 95:64 6

3. Mazedonien 3 2 0 1 +6 87:81 4

4. Island 4 1 1 2 +7 101:94 3

5. Tunesien 4 0 2 2 -9 101:110 2

6. Angola 4 0 0 4 -60 88:148 0

Gruppe C

1. Deutschland 4 4 0 0 +45 131:86 8

2. Kroatien 3 3 0 0 +14 90:76 6

3. Ungarn 4 2 0 2 +11 122:111 4

4. Weißrussland 4 1 0 3 -13 107:120 2

5. Chile 3 1 0 2 -22 75:97 2

6. Saudi-Arabien 4 0 0 4 -35 97:132 0

Gruppe D

1. Dänemark 4 4 0 0 +24 125:101 8

2. Ägypten 4 3 0 1 +2 112:110 6

3. Schweden 3 2 0 1 +33 93:60 4

4. Katar 3 2 0 1 +12 73:61 4

5. Bahrain 4 0 0 4 -33 93:126 0

6. Argentinien 4 0 0 4 -38 82:120 0

(sid)